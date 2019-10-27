  • Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском

    27 октября 2019, 09:24

    Алексей Сахаров

    В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Челябинской области погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще один несовершеннолетний госпитализирован, сообщил ТАСС.

    Авария произошла в ночь на воскресенье, 27 октября. На трассе столкнулись Ford Focus и Lada Kalina.

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    «В Ford Focus погибли три пассажира, в том числе ребенок, а в Lada Kalina погиб водитель», — рассказали в МВД региона.

    По информации полиции, в результате столкновения один из автомобилей загорелся. Из горящего автомобиля удалось спасти ребенка, несовершеннолетнего передали медикам. Информации о других выживших не поступало.

    ДТП случилось около пяти часов утра по местному времени, в Москве в этот момент было около 03:00. Автомобили столкнулись на трассе Чебаркуль — Архангельское в Челябинской области. По предварительным сведениям, авария произошла из-за того, что один из автомобилей выехал на встречную полосу.

    На месте происшествия работаетдорожная полиция и экстренные службы. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства, которые привели к столкновению.

    Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском | Изображение 1
    Источник фото: МЧС