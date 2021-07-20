В Якутии для тушения лесных пожаров увеличена группировка авиации МЧС России

Группировка авиации МЧС России на территории Якутии увеличена. В город Мирный прибыли два борта Бе-200ЧС Красноярского и Южного комплексных авиационно-спасательных центров. Было сброшено 153 тонны воды на территории Сунтарского и Нюрбинского районов близ населенных пунктов Хордогой и Бысыттах.

В общей сложности в Якутии в готовности к применению находятся шесть воздушных судов авиации МЧС России, которые будут задействованы в ликвидации пожаров на территории Хангаласского и Сунтарского районов, сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Ксения Рахматулина.

За сутки от системы РСЧС было задействовано 2 138 человек и 299 единиц техники. Их силами удалось ликвидировано 27 природных пожаров на площади больше 50 тысяч гектар, отметила Рахматулина.

В регионе продолжает оставаться сложной лесопожарная обстановка. По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действуют 205 природных пожаров.

На территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Хангаласского и Сунтарского районов сохраняются высокие классы пожарной опасности. В указанных местах зарегистрировано 160 очагов природных пожаров.

В зоне задымленности из-за действующих природных пожаров находятся 48 населенных пунктов и город Якутск. Специалисты проводят непрерывный мониторинг воздуха.

Сильное задымление в Якутске с превышением предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ из-за лесных пожаров в регионе неизбежно вызовет дополнительную смертность населения. Об этом «360» рассказал руководитель противопожарного проекта Greenpeace России Григорий Куксин.