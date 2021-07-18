«Лучше уехать». Эколог рассказал об опасности жизни в условиях задымления, как в Якутии

Сильное задымление в Якутске с превышением предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ из-за лесных пожаров в регионе неизбежно вызовет дополнительную смертность населения. Об этом «360» рассказал руководитель противопожарного проекта Greenpeace России Григорий Куксин.

Задымление в городе действительно представляет опасность для здоровья людей, и такой опыт уже есть. Во время аномальной жары в Москве в 2010 году была примерно такое же задымление, как в Якутске. За несколько недель в московском регионе зафиксировали рост смертности примерно на 50 тысяч человек, сообщил эколог. Якутск меньше по размерам, численность населения в нем ниже, но такое задымление совершенно точно будет сопровождать большое количество дополнительной избыточной смертности.

«К сожалению, с пожарами в Якутии сделать уже ничего не получится в силу того, что от большинства пожаров там отказались в тушении. Это дым, который приходит с пожаров, которые никто не тушил и не собирается тушить. Тушат там пожары, которые прямо угрожают населенным пунктам, заповедникам, национальным паркам, в том числе объектам всемирного наследия», — объяснил эколог.

На тушение всех пожаров в Якутии заведомо не хватало сил и денег, которых было выделено во много раз раз меньше, чем требуется. По словам Куксина, проблема недофинансирования касается всех регионов.

«Это значит, что мы заранее обрекаем людей на высокую смертность в городах в случае развития пожаров», — отметил эксперт.

При задымлении рекомендуется снизить физическую активность, больше пить, проветривать помещение только в те часы, когда задымление слабое. Максимально использовать увлажнение воздуха, влажную ткань, занавески. При возможности использовать кондиционер.

«Кроме как дождями, ситуацию с задымлением сейчас нечем исправлять», — сказал Куксин.

В таких условиях у людей обостряются респираторные и сердечно-сосудистые заболевания. Это астматики, пожилые люди, и в том числе люди с ковидом.

«Есть данные о том, что тяжесть новой коронавирусной инфекции повышается при загрязненном воздухе», — сообщил эколог.

Дым опасен в первую очень микрочастицами, которые практически не выводятся из дыхательных путей. При этом эти частицы сорбируют на себе другие загрязнители. В городах оседают и все тяжелые металлы и все загрязнения, которые могут содержаться в воздухе. И также опасна большая концентрация угарного газа и других продуктов неполного сгорания.

«Например, из опасных веществ это бензпирен. Это очень сильный канцероген, вещество первого класса опасности. Очень сильный яд, который провоцирует в том числе частоты онкологических заболеваний в последующие годы», — рассказал эколог Greenpeace России.

Привязать конкретную смерть к пожарам нельзя, потому что у людей будет такой же диагноз, как и во все прошлые годы. На страховку можно не рассчитывать.

«Если есть возможность уехать из задымленного региона, конечно, лучше уехать», — заключил он.