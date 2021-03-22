Ребенок пострадал при сходе лавины в Хибинах

При сходе лавины в горном районе Хибины пострадал 13-летний ребенок. Все остальные члены туристической группы чувствуют себя нормально. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области.

По данным ведомства, туристы приехали из Санкт-Петербурга. При прохождении горы Маннепахк на них упала снежная масса, под которой оказался подросток.



На место происшествия выехали спасатели Кировска и Мурманска МЧС России включая кинологический расчет, а также спасатели Мончегорска. Всего 53 человека 18 единиц техники и 11 снегоходов.

В региональном управлении СК уточнили, что туристы отправились в горы по необорудованному маршруту. Следователи уточнили что в группу входили несовершеннолетние. На место выехали оперативники для проверки всех обстоятельств случившегося.

Сообщение о сходе лавины, под которой могла оказаться группа туристов из 16 человек, появилось вечером в понедельник, 22 марта.