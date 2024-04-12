Спецоперация 12 апреля 2024, 09:24 Прилет зафиксировали в районе завода «Мотор Сич» в Запорожье Подполье сообщило об ударе в районе завода «Мотор Сич» в Запорожье РИА «Новости»

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Вечером 11 апреля зафиксирован прилет в подконтрольном Украине Запорожье. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В девять вечера знатно прилетело в Запорожье… С направлением прилета пока затрудняются ответить, но, скорее всего, в стороне завода „Мотор Сич“», — подчеркнул он.

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Также российские войска ударили по Днепропетровской области. Повреждения получила электроподстанция Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге. Как уточнил Лебедев, завод принадлежал олигарху Ринату Ахметову. Предпринимателя считали одним из богатейших украинцев. В 2022 году состояние олигарха насчитывало 4,9 миллиарда долларов.

Накануне вечером российские подразделения атаковали село Циркуны, которое находится в пригороде Харькова. По словам Лебедева, туда ВСУ передвигали военную технику, предназначенную для линии боевого соприкосновения на Белгородском направлении.