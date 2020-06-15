Пьяный отец избил 7-месячного ребенка в Екатеринбурге. Видео

Пьяный мужчина избил своего 7-месячного ребенка в одном из дворов Екатеринбурга. Малыш помешал ему отдыхать с друзьями. О его проблемах с алкоголем знал весь двор, а жертвой побоев не раз становилась супруга.

В Екатеринбурге пьяный отец избил 7-месячного сына — ребенок помешал отдыхать с собутыльникам громким плачем. Дело было вечером на улице, рядом находилась мать, знакомые семьи и прохожие. На кадрах с камеры наблюдения видно, как Сергей с коляской останавливается возле калитки и несколько раз бьет ребенка. Затем пытается найти ключ от домофона, не получается. Со злости, разворачивается к сыну и сильно трясет коляску, так, что мальчик выпадает.

Мы смотрим, он начал его бить. Ребенок кричит на весь двор, прямо бьет его. На лбу был шрам. Коляска вся в крови. Сергей очевидец

Увидев происходящее, он подошел к матери ребенка и сказал вызывать полицию, однако та отказалась.

«Говорю, давайте, Аня, вызовите полицию. Она говорит — „нет, он же меня выгонит, а мне куда ехать“. Я говорю — езжай обратно к родителям, в Курган. „Нет, я не буду писать заявление“. Тогда, я говорю, я сам напишу», — рассказал он «360».

Приехавшие по вызову правоохранители забрали отца в отдел, а скорая забрала мальчика в больницу. У него обнаружили множественные травмы.

Когда ребенка госпитализировали, у него были зафиксированы множественные повреждения Марина Канатова старший помощник прокурора Свердловской области

Когда отец протрезвел в полиции, дал показания, но не особо внятно — вспомнить события вечера помогли соседи. Там и выяснилось, что именно произошло. Когда Сергей выпивал с друзьями, жена вывела сына на прогулку, где ребенок проснулся. Мальчик заплакал и отец таким образом хотел его успокоить.

Приятели выпили на четверых две бутылки водки, угощал всех обвиняемый. О том, что у мужчины есть проблемы с алкоголем, знал весь двор — как и о проблемах в семье.

Ничего хорошего про них сказать не могу, у них постоянно пьянки, гулянки, выяснения отношений. Ничего хорошего Яна Шихалева старшая по подъезду

Соседи рассказали, что от Сергея доставалось и его жене. Та терпела, полицию не вызывала.

«Я разговаривала с мамой, говорю, Мария, что происходит? Она улыбается, говорит — все хорошо. Она стоит, смотрит, ничего уже сказать не может», — рассказала старшая по подъезду.

Собутыльники, которые стали свидетелями происшествия, от всего отнекиваются. Говорят, что ушли раньше и ничего не видели.

«Он нормальный пацан, может у него заскок какой пошел. Пока мы были вместе не было ничего такого. А потом мне позвонили, на день рождения позвали, я и ушел», — рассказал один из них «360».

Сейчас в деле разбираются следователи, пока решение не принято. Но уже сейчас ясно, что много вопросов будет к матери ребенка. Кроме избитого мальчика в семье воспитывается малолетняя дочь. Будут ли Сергея и Марию лишать родительских прав, пока не понятно — это станет известно после проверки.