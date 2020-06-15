Пьяный мужчина избил своего 7-месячного сына во дворе Екатеринбурга. Ребенок остался в семье

Семимесячного ребенка, которого избил собственный отец, готовы выписать из больницы. Инцидент «360» прокомментировал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

«Этот случай может стать отправной точкой для того, чтобы родители пересмотрели отношение к своим детям. Нужно помочь этой семье выйти из сложной ситуации, понять, что алкоголь может стать причиной гибели собственного ребенка», — заявил Мороков.

По его словам, в данном случае для малыша эта ситуация прошла без особых последствий. Но для его родителей она не останется безнаказанной. Также омбудсмен уточнил, что ребенок пока остается в семье.

В Следственном комитете заявили, что против мужчины открыли уголовное дело, ему грозит тюремный срок до трех лет. Он уже попадал в поле зрения полиции за побои супруги.

Все случилось в одном из дворов Екатеринбурга. 38-летний пьяный мужчина несколько раз ударил сына в коляске, та от ударов перевернулась. Окровавленного мальчика забрала мать. Позже выяснилось, что отца просто раздражал плач младенца.