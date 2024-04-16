Эксклюзив 16 апреля 2024, 22:29 В Дедовске мужчина пытался сжечь собак живьем Неизвестный в Дедовске пытался поджечь вольеры с собаками и попал на камеру

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Неизвестный мужчина попытался поджечь вольеры с собаками. Животных от гибели в огне спасла погода. ЧП произошло в Дедовске Истринского района Московской области, рассказали «360» волонтеры команды «Северный ангел».

История произошла 12 апреля. Пришедшая к собакам волонтер обнаружила, что вольеры обгорели. Собак от сожжения заживо спасло только то, что накануне прошел сильный дождь и дерево, из которого изготовлены будки, было мокрым и не загорелось.

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По камерам видеонаблюдения установили, что это была попытка поджога. Неизвестный пытался поджечь деревянные конструкции с собаками внутри.

Волонтеры рассказали, что собаки в порядке и находятся под наблюдением. Зоозащитники написали заявление в полицию.

Ранее донбасские волонтеры приехали в Орск в разгар паводка, чтобы помочь в спасении животных. Собак и кошек оказалось очень сложно поймать, так как они были в состоянии шока и стресса. Также не хватало амуниции и лодок.