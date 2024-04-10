Эксклюзив 10 апреля 2024, 00:14 «Собаки кричат на островах». Как волонтеры из Донбасса спасают животных в затопленном Орске Волонтер Черникова назвала основные проблемы, мешающие спасению животных в Орске Волонтеры в Орске / Телеканал «360»

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В затопленный Орск из Донбасса приехала команда зоозащитников, чтобы спасти животных, брошенных по той или иной причине хозяевами в опасной зоне. О том, сколько домашних питомцев еще нуждаются в спасении, с какими сложностями сталкиваются волонтеры, и что им необходимо для работы, в беседе с «360» рассказала волонтер Евгения Черникова.

Что нужно для спасения животных, оказавшихся в ловушке?

По словам Черниковой, сейчас они спасают животных вместе с местными, но даже так их набралось всего 10 человек. При этом у них всего две лодки — моторная и резиновая, что ограничивает возможности по проведению спасательных операций.

Очень нужны люди с лодками — с моторными, весельными, резиновыми, неважно. Мы сегодня смогли выплыть один раз на моторной лодке. Очень сильный ветер, очень сильное течение. Очень большое количество животных на крышах, на каких-то маленьких островках. Слышны вой, лай, мяуканье с чердаков домов. Евгения Черникова волонтер

Она отметила, что им также нужны люди с забродами и какой-то амуницией, позволяющей находиться в воде. Ее команда готова всех встретить и координировать, так как они обучены обращаться с животными.

«Собаки в шоке находятся, они даже на корм не подходят. Их надо ловить петлями и надевать намордники. На все это очень сильно нужны руки. То есть мы знаем, как это делать, мы готовы рассказать, показать и просто просим помощи других людей», — призналась она.

Основные проблемы

Черникова рассказала, что животных очень сложно поймать, так как они находятся в состоянии шока и стресса. Некоторые понимают, что человек им поможет и сами подходят, а многие даже на еду не реагируют, хотя не ели уже несколько дней. По ее словам, они как будто замирают, а другие просто начинают убегать.

«Просто невозможно предсказать, как животные будут реагировать. Кто-то пойдет, а кого-то придется прилагать усилия — ловить и затаскивать в лодку силой», — объяснила она.

Собеседница «360» рассказала, что сегодня волонтеры спасали кошку, которую попросил забрать ее хозяин. Они не смогли поймать животное, так как оно было в шоке и убегало.

Еще одна проблема, помимо нехватки лодок, сама стихия. Во время одной поездки резиновую лодку перевернуло сильным течением, поэтому волонтерам пришлось идти пешком в забродах по воде, а ее тащить за собой.

Черникова объяснила, что ее коллегам предстоит спасти трех кошек, причем обратно опять придется добираться своим ходом, а животных повезут в переносках в лодке.

На затопленных территориях, по ее словам, осталось много животных.

Основные проблемы — это стихия, которая пока не дает спокойно работать, поведение животных и то, что нам сильно не хватает рук. По звуку, раздающемуся отовсюду, лая из этих затопленных домов, их очень много. Там несколько десятков собак в разных местах, не меньше. Кошки ведут себя тише. Они прячутся в какое-то место, их прям реально нужно искать. Евгения Черникова волонтер

Сколько собак и кошек спасли?

Черникова и ее команда специально приехали в Орск, так как уже имеют опыт спасения животных после наводнения. По ее словам, во вторник, 9 апреля, они уже спасли двух собак и трех кошек.

РИА «Новости»

«Одна собака точно хозяйская, ее ждут. Кошки тоже все хозяйские. Одну собаку пока в чатах я не видела, чтобы искали. Ее отвезли в приют „Джульбарс“, который в Новотроицке. И плюс нам еще передали собаку с пятинедельным щенком. Ее прям при нас на лодке привезли, и мы их забрали», — уточнила волонтер.

На вопрос, будут ли они спасать животных в других затопленных городах, ответила, что будут смотреть по ситуации, но далеко вряд ли смогут заехать. В Оренбург, если понадобится, да, а вот за Урал, например, в Курган или Тюмень, навряд ли.

«Мы, честно говоря, в таком небольшом шоке», — призналась в конце разговора собеседница «360», пережившая один день спасения животных в затопленном Орске.