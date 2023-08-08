Эксклюзив 08 августа 2023, 01:01 «В час ночи уже подняли». Мать выселенного из отеля в Турции ребенка обвинила туроператора в халатности Мать выселенного из отеля в Турции ребенка заявила о халатности турфирмы Freepik

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Туроператор, по вине которого около сотни российских детей выселили ночью из отеля в Турции, внушал доверие и имел хорошие отзывы на сайте. Об этом сообщила «360» Алина из Калуги — мать одного из выселенных детей.

Женщина рассказала, что при покупке путевки для дочери обращала внимание на положительные отзывы о компаниях. Выбранная фирма выглядела надежной, несмотря на то, что была оформлена как ИП. Кроме того, при общении сотрудник туристической компании внушал доверие, поэтому было сложно допустить риски.

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Однако после заключения сделки у Алины закрались сомнения. Присланный билет отличался от привычного экземпляра: не было маршрутной квитанции. За границу ее дочь прилетела 26 июля, а 1 августа начались странности. Сначала женщина объясняла неприятности сложной подготовкой, но после выселения детей забила тревогу.

«Я позвонила (сотруднику туристической фирмы — прим. ред.). Он говорит: „Я сейчас проблему решу“. В итоге никакую проблему он не решил. Он сказал, что будут выселять в 06:00, а по факту в 01:00 их уже подняли и в 02:00 они уже выехали из гостиницы, там полиция приезжала», — рассказала Алина.

По словам женщины, детей ночью повезли в парк Антальи. Несовершеннолетним туристам пришлось спать на лужайке, а еду они искали самостоятельно. В таких условиях их продержали 12 часов.

Как сообщили Алине в компании, такая ситуация случилась из-за череды пожаров в Турции. Туроператор не оплатил проживание детей на новый срок из-за неопределенной обстановки с климатом. В случае опасности группу туристов пришлось бы вывозить в безопасное место и не хотелось потерять деньги.

Однако сама россиянка не верит в эту версию. По ее словам, организатор хорошо манипулировал людьми и мог обманывать родителей. Когда встал вопрос о возвращении детей на родину, компания не стала оплачивать обратные билеты.

Алина узнала, что такой случай в компании далеко не первый. По ее словам, похожая ситуация повторяется из года в год, однако туроператор скрывает это, удаляя плохие отзывы в интернете. Сам факт выселения детей в ночное время со стороны отеля указывает на большой долг туроператора перед гостиницей. Женщина уже связалась с правоохранительными органами для восстановления справедливости.

Ранее мама одного из выселенных детей Наталья рассказала «360», что намерена привлечь организатора поездки к ответственности. Она отметила, что многие родители уже пообщались с сотрудниками Следственного комитета.