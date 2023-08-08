Эксклюзив 08 августа 2023, 00:26 «Волновались сильно». Мать выселенного из турецкого отеля ребенка заявила, что будет добиваться справедливости Видео «360»: мать выселенного из турецкого отеля ребенка заявила о его прилете в Москву

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Родители детей, которым испортили отдых в Турции, намерены привлечь организатора поездки к ответственности, рассказала «360» мать одной из школьниц Наталья. По ее словам, некоторые взрослые уже дали показания в СК.

Дочь Натальи прилетела домой на днях. Семья живет в Санкт-Петербурге.

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«Вернулась, да, все за свой счет — купили билеты, никакой помощи не было. У нас родительская группа в Telegram, москвичи уже дали показания Следственному комитету. Сказали, что потом остальные города тоже подключат. У нас там две активные мамы, они занимаются всем этим делом. Отзывы везде оставляем», — отметила собеседница.

Она добавила, что сильно переживала за девочку.

«Все возмущаются, что нет помощи <…> волновались сильно, 11 часов сидела в аэропорту в Алании голодная <…> долетела, слава богу, все хорошо. <…> Будем действовать, мы настроены решительно», — подчеркнула Наталья.

Мать другого ребенка, Янина Подобрей, рассказала «360», что ее ребенок провел в дороге 13 часов.

«Мамы еще больше измотаны, потому что три дня ожидания, бессонных ночей, переездов между одним аэропортом и городом Кемером. Надеюсь, что все закончилось благополучно, и человек, из-за которого все эти неприятности случились, понесет должное наказание и больше никого не подвергнет такой опасности и таким стрессам», — уточнила она.

Детей из России выселили из отеля в Турции. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что организовавший поездку лагерь «Колибри» не имел права на продажу путевок.