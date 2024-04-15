Происшествия 15 апреля 2024, 03:28 В Бурятии из-за паводка эвакуировали более 20 человек Губернатор Цыденов: паводок добрался до Бурятии, затопило 11 жилых домов Губернатор Республики Бурятия Алексей Цыденов/Telegram

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Паводковые воды подтопили жилые дома в Иволгинском районе Бурятии. Из опасной зоны эвакуировали более 20 человек, сообщил в Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов.

«В Иволгинском районе сегодня ночью 11 жилых домов попали в зону подтопления, эвакуировали 22 человека, из них шесть детей», — написал он.

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По словам Цыденова, причиной паводка стал затор льда на Селенге. Власти республики распорядились провести взрыв затора, этим будут заниматься саперы Восточного-военного округа.

После начала весеннего паводка уровень реки Урал у Оренбурга впервые начал снижаться в воскресенье, 14 апреля. В Гидрометцентре зафиксировали уменьшение уровня реки на пять сантиметров.

Сейчас полицейские охраняют от мародеров дома эвакуированных жителей из зоны подтопления. Правительство Оренбургской области получило более 290 тысяч заявлений на выплаты от пострадавших от паводка.