«В больницу хотел и сдаться». Подозреваемый в смертельном ДТП в Москвы признал вину

Уголовное дело завели по факту ДТП с участием водителя Mercedes и двух погибших женщин-пешеходов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Виновнику аварии грозит до 15 лет тюрьмы.

Правоохранители в среду задержали подозреваемого. На допросе мужчина, который, находился за рулем Mercedes в момент аварии, заявил, что сбил двух женщин, потому что у иномарки якобы отказали тормоза.

«Ужинали с другом. Выехал, и не сработали тормоза. Ужинали в кафе, в подвале. Возвращались с ужина. В больницу хотели. Левая нога сломана была, у меня», — рассказал задержанный.

Мужчина сообщил, что после аварии он понял, что «ему плохо», он остановил такси и поехал в больницу в Зеленограде. Оттуда он добрался в Клин, где живет у друга, по его словам. На вопрос полицейского о том, почему он покинул место аварии, он ответил, что был в шоковом состоянии.

«Я в больницу хотел и сдаться», — сказал он.

Когда у него спросили, почему спустя сутки после аварии он так и не сдался сам, пока его не задержали, он заявил, что не смог явиться с повинной, поскольку обследовался в больнице.

ДТП произошло во вторник на пересечении Конаковского проезда и Пулковской улицы. Пострадали две женщины-пешехода, которых сбил Mercedes. Водитель бросил машину на месте и скрылся. Обе женщины были госпитализированы, позже они скончались в больнице.