25-летний Хусен С. во время ДТП в Москве насмерть сбил 72-летнюю женщину. Она была методистом на факультете мужчины в Московском государственном техническом университете гражданской авиации — Хусена отчислили оттуда за сутки до ДТП.

Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot. По данным канала, Хусен С. учился в МГТИ ГА на факультете авиационных систем и комплексов. Погибшая пенсионерка работала методистом на том же факультете.

За день до аварии Хусена отчислили с третьего курса за академическую неуспеваемость. Пока неясно, было ли ДТП спланировано из мести или оказалось роковой случайностью.

Хусен сбил двух женщин на Пулковской улице в Москве, бросил Mercedes и сбежал с места преступления. Изначально следователи искали владельца машины, но оказалось, что тот продал Mercedes, но еще не переоформил документы. Обе пострадавшие скончались — одна в машине скорой помощи, вторая — в реанимации.

По данным РЕН ТВ, Хусен не справился с управлением Mercedes и врезался в припаркованный у края проезжей части Mitsubishi. После удара машина выехала на тротуар, где находились две женщины.