01 августа 2020, 01:05
В аварии микроавтобуса в Крыму погибли 9 человек. Организатор перевозки задержан
В результате аварии, произошедшей 31 июля в Крыму, погибли восемь туристов и водитель микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Симферополь. Организатор этой перевозки задержан, сообщили в Следственном комитете.
По данным следствия, организатор нарушил правила безопасности, что и привело к трагедии. Крымский главк СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц.
ДТП произошло около пяти часов утра 31 июля. Микроавтобус Mercedes Sprinter въехал в «КамАЗ» с прицепом на трассе «Таврида» вблизи села Русаковка Белогорского района.
Водитель микроавтобуса и восемь пассажиров погибли, еще девять пострадавших находятся в больницах Симферополя.
Среди погибших жители Краснодарского и Хабаровского краев, Сургута, Омска и Республики Крым.