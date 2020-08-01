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    01 августа 2020, 01:05

    В аварии микроавтобуса в Крыму погибли 9 человек. Организатор перевозки задержан

    Кирилл Фролов

    В результате аварии, произошедшей 31 июля в Крыму, погибли восемь туристов и водитель микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Симферополь. Организатор этой перевозки задержан, сообщили в Следственном комитете.
    В аварии микроавтобуса в Крыму погибли 9 человек. Организатор перевозки задержан

    По данным следствия, организатор нарушил правила безопасности, что и привело к трагедии. Крымский главк СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц.

    ДТП произошло около пяти часов утра 31 июля. Микроавтобус Mercedes Sprinter въехал в «КамАЗ» с прицепом на трассе «Таврида» вблизи села Русаковка Белогорского района.

    Водитель микроавтобуса и восемь пассажиров погибли, еще девять пострадавших находятся в больницах Симферополя.

    Среди погибших жители Краснодарского и Хабаровского краев, Сургута, Омска и Республики Крым.

    Новости SMI.FM