Туристический гид прокомментировала смертельное ДТП с автобусом в Крыму

Туристический гид в Турции Екатерина Кирплюк прокомментировала смертельное ДТП в Крыму с микроавтобусом, который на скорости столкнулся со стоящим грузовиком.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем. По словам гида, в сезон большого наплыва туристов водители могут спать по четыре часа. Как она отметила, при приеме на работу сотрудникам говорят, что у туристов нет выходных.

«У нас даже в договоре было прописано, что график ненормированный. Это не восемь и не 12 часов. Мы в сутки могли поспать только четыре часа. Мне кажется, что у водителей в договоре было прописано то же самое», — пояснила собеседница ИА Nation News.

Специалист отметила, что в высокий сезон постоянно ощущается нехватка водителей, которые перевозят отдыхающих. Из-за этого работники очень устают, что плохо отражается на безопасности автомобильных поездок.