Важное 20 апреля 2024, 20:44 В аэропорту Калуги ввели план «Ковер» из-за беспилотников в небе План «Ковер» ввели в калужском аэропорту из-за БПЛА РИА «Новости»

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План «Ковер» ввели в международном аэропорту Калуга из-за появления в небе над Калужской областью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила администрация воздушной гавани в Telegram-канале.

«Двадцатого апреля 2024 года в международном аэропорту Калуга был введен план „Ковер“ в связи с появлением БПЛА в небе над Калужской областью», — говорится в сообщении.

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Из-за введенного режима рейс из Санкт-Петербурга направили на посадку во Внуково. Из-за задержки изменилось расписание вылета из аэропорта «Калуга» в Минеральные Воды. После снятия плана «Ковер» самолет вернется в аэропорт и продолжит выполнять полеты по расписанию, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее губернатор региона сообщил, что системы ПВО сбили над областью несколько украинских дронов. Обломки разлетевшихся БПЛА упали вдали от населенных пунктов, никто не пострадал.