Уже заканчивали поход. Петербургский турист перед исчезновением отправил матери фото

-Трое туристов из Петербурга вышли на байдарке в Ладожское озеро 3 мая, несмотря на штормовую погоду, и пропали. Позже спасатели нашли байдарку. Поиски людей продолжаются. Перед самым исчезновением один из туристов, Федор, переписывался с матерью и прислал ей фото из экспедиции, рассказала «360» его двоюродная сестра Екатерина.

«Он в последний раз связывался с мамой 3 мая. Сказал, что они плывут на базу. Планировали уже завершать поход. Мама Федора прислала его последние фото со стоянки, где они собирались и были в спасательных жилетах», — сообщила Екатерина.

По ее словам, брат и раньше путешествовал по России с этими же двумя друзьями — ездили на Алтай, в Калининград. На всех фотографиях из путешествий они вместе.

Екатерина отметила, что организуется поисковая группа из Санкт-Петербурга. Подробностей о найденной спасателями байдарке она не знает, поскольку сейчас старается «особо не дергать» мать пропавшего. До нее трудно дозвониться.

«Поиски еще идут. Никто ничего не знают, все надеются и ждут», — подытожила сестра туриста.

Она добавила, что накануне, 5 мая, у Федора был день рождения. Ему около 30 лет