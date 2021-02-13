«Увидел блестящую вещь». Подозреваемый сознался в краже мощей из монастыря в Тихвине

Житель города Тихвин в Ленинградской области, задержанный по подозрению в краже мощей святой Матроны Московской из монастыря, сознался в преступлении. Видео допроса опубликовано «МВД Медиа».

Задержанный рассказал, что украл мощи из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря, чтобы сдать в скупку старины и на вырученные средства купить себе еды.

«Решил пойти в монастырь в 12:00. Увидел блестящую вещь — это оказался прах святой Матроны. Решил ее украсть и заложить за деньги, чтобы купить еду, в скупку старины. Взял, оторвал ее, положил в рюкзак, решил сдать, и меня потом задержали», — сказал 33-летний подозреваемый.

Сообщение о краже поступило полиции накануне. При просмотре записей с камер наблюдения было установлено, что ларец с мощами украл мужчина, который положил его к себе в рюкзак, когда охранник отвернулся. Сторож вскоре заметил пропажу и обратился в полицию. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его, к тому моменту он успел сдать похищенные мощи за 500 рублей.

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