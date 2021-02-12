Ватикан сравнил коронавирус с затянувшимся постом и скитанием евреев по пустыне

Представитель Римско-католической церкви сравнил пандемию, которая охватила почти весь мир, с «затянувшимся Великим постом» и временем, когда еврейский народ 40 лет скитался по пустыне.

Такое заявление сделал глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох во время онлайн-конференции «Церковь и пандемия».

«В наших широтах эпидемия коронавируса приобрела особый размах в прошлом году вскоре после начала Великого поста, и до сих пор поражает многих людей, многих христиан, как если бы это было затянувшимся Великим постом», — отметил он.

Он добавил, что на это намекает также некоторое сходство слов «карантин» (по-итальянски «la quarantena»), которым называют ограничения, принятые для сдерживания пандемии, и наименование сорока дней Великого поста («la quaresima»). В литургическом языке Латинской Церкви этот праздник называется «quadragesima», что дословно означает «сорок дней».

Кох уверен, что краткое размышление над этой схожестью могло бы указать верующим на путь, по которому они могли бы подойти к пандемии с точки зрения религии. Он отметил, что время Великого поста напоминает о 40 днях поста Иисуса в пустыне, а также о 40 днях поста Моисея на горе Синай, которые он провел там перед получением скрижалей завета со Словом Божиим.

Кроме того, этот срок напоминает про 40 лет странствия Израиля по пустыне. За это время евреи прошли через серьезные опасности, мечтая вернуться к древнему язычеству — они кружили по пустыне и не могли найти верную дорогу.

«Пандемия заставила всех нас по-новому вернуться во времена пустыни, времена, в которые мы переживаем те же реакции, что были когда-то у израильского народа. Аналогичным образом мы можем надеяться и молиться, чтобы время пандемии стало также и временем обращения для всех нас, когда мы обратимся к Богу как любящему жизнь», — отметил он, добавив, что коронавирус призывает по-новому посмотреть на жизнь и веру, а также многому научиться.