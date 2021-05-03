Число погибших вблизи Териберки рыбаков увеличилось до пяти

Спасатели нашли тела пяти рыбаков в акватории Баренцева моря, судьба еще одного неизвестна. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Мурманской области.

Три маломерных судна с шестью рыбаками попали в шторм 1 мая в окрестностях села Териберка Кольского района. Троих погибших обнаружили в день исчезновения. Позднее — тела еще двух человек. Поиски еще одного рыбака продолжаются.

В воскресенье, 2 мая, собеседник ТАСС в региональном управлении МЧС утверждал, что трех пропавших нашли живыми.

В тот же день, по данным Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, в Баренцевом море возле мыса Выевнаволок жители заметили дрейфующую лодку без людей.

Спасатели нашли плавсредство, а также обследовали береговую линию. Они обнаружили семь человек с этой лодки. От помощи рыбаки отказались, решив продолжить рыбалку.

Село Териберка известно по фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». Там проводились натурные съемки картины.