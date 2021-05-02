Трех из шести пропавших в Териберке рыбаков нашли живыми

Трех рыбаков, пропавших в районе села Териберка Мурманской области, обнаружили живыми. Две лодки, в которых находились мужчины, потеряли ход по пути к острову Малый Олений.

Об обнаружении рыбаков сообщил ТАСС со ссылкой на представители регионального главка МЧС. По его словам, сейчас с ними все хорошо.

Ранее стало известно об обнаружении тел еще трех рыбаков, также пропавших в районе села Териберка. Три маломерных судна с шестью мужчинами перестали выходить на связь накануне вечером.

В поисково-спасательной операции принимали участие спасательное судно «Маркаб» и вертолет Ми-2 ООО «Мурманавиа». По факту гибели мужчин ведется проверка, уточнили в Северо-Западном следственном управлении СК РФ на транспорте.

В конце декабря прошлого года в Баренцевом море потерпело крушение рыболовецкое судно «Онега». ЧП произошло вблизи Новой Земли Архангельской области. На борту были 19 человек, из них двоих удалось спасти. Еще 17 человек пропали без вести, сообщал «Федерал Пресс». По предварительной версии, причиной трагедии стало обледенение корпуса судна.