Утонувшего рыбака нашли у озера под Выборгом

Тело погибшего рыбака обнаружили у озера Сенновского около садоводства «Алмаз» в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следователи предполагают, что 47-летний петербуржец утонул. Сестра погибшего опознала его на месте. По ее словам, мужчина ушел 16 сентября рыбачить, однако не вернулся домой. Тело погибшего направили в морг города Выборга.

Ранее рыбак, приехавший из Челябинска, утонул в Щучанском районе (Курганская область). Как предполагают следователи, пострадавший выпал из лодки во время движения по озеру Алакуль.