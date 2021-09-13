Житель Челябинска утонул во время отдыха в Курганской области

Рыбак, приехавший из Челябинска, утонул в Щучанском районе (Курганская область). Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Курганской области.

«11 сентября текущего года мужчина приехал на собственном автомобиле из Челябинска в Щучанский район. Осуществляя рыбную ловлю с лодки, он пропал из вида других рыбаков. В результате организованных поисковых мероприятий тело рыбака было обнаружено в воде без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как предполагают следователи, пострадавший выпал из лодки во время движения по озеру Алакуль.