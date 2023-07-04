04 июля 2023, 11:24
Утки спровоцировали массовое ДТП на МКАД
Дептранс Москвы: ДТП с участием уток произошло на 86-м километре МКАД
ДТП с участием уток произошло на 86-м километре МКАД на северо-востоке Москвы. Видео аварии показал в своем Telegram-канале столичный дептранс.
На опубликованных кадрах указано, что ДТП произошло 25 июня. Из-за вышедших на дорогу птиц автомобили на нескольких полосах начали притормаживать. Однако одна из легковушек не успела вовремя остановиться и врезалась в задний бампер другой. От удара машина влетела в стоящий впереди кроссовер.
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Кроме того, на крайней правой полосе грузовик въехал в еще одну остановившуюся легковушку.
О пострадавших в результате ДТП не уточняется. Другие водители смогли разъехаться друг с другом без происшествий.
Ранее стало известно о том, что влетевший в пункт выдачи Wildberries автомобиль сбил стоявшего с коляской мужчину.
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