Происшествия 04 июля 2023, 11:24 Утки спровоцировали массовое ДТП на МКАД Дептранс Москвы: ДТП с участием уток произошло на 86-м километре МКАД

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ДТП с участием уток произошло на 86-м километре МКАД на северо-востоке Москвы. Видео аварии показал в своем Telegram-канале столичный дептранс.

На опубликованных кадрах указано, что ДТП произошло 25 июня. Из-за вышедших на дорогу птиц автомобили на нескольких полосах начали притормаживать. Однако одна из легковушек не успела вовремя остановиться и врезалась в задний бампер другой. От удара машина влетела в стоящий впереди кроссовер.

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Кроме того, на крайней правой полосе грузовик въехал в еще одну остановившуюся легковушку.

О пострадавших в результате ДТП не уточняется. Другие водители смогли разъехаться друг с другом без происшествий.

Ранее стало известно о том, что влетевший в пункт выдачи Wildberries автомобиль сбил стоявшего с коляской мужчину.