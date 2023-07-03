Происшествия 03 июля 2023, 20:22 Влетевший в пункт выдачи Wildberries автомобиль сбил стоявшего с коляской мужчину Прокуратура Подмосковья: машина сбила мужчину, стоявшего с коляской у пункта Wildberries

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Водитель иномарки, который протаранил пункт выдачи Wildberries в Подмосковье, сбил стоявшего с коляской мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, ДТП произошло еще 1 июля около 17:25 в Воскресенске. Водитель за рулем иномарки Kia Sorento ехал в сторону улицы Ивановская в деревне Ивановке. Он не справился с управлением и сбил мужчину, который стоял с детской коляской у входа в торговый павильон маркетплейса.

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«В результате ДТП потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом „закрытый перелом ноги“, ребенок не пострадал», — уточнили в ведомстве.

Воскресенская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП.

По Сети разлетелись кадры с камеры видеонаблюдения пункта выдачи Wildberries. Когда автомобиль протаранил двери, пострадавший влетел в помещение и упал на пол. Сотрудница пункта выдачи закричала, но после взяла в руки телефон и спросила, нужна ли скорая помощь. Помимо нее, в помещении находились еще две женщины. Одну из них чудом не задело осколками.