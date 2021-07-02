Утки на дороге стали причиной серьезного ДТП под Новосибирском. Видео

Пять человек пострадали в ДТП под Новосибирском. Автобус на скорости врезался в едущий в той же полосе автомобиль Skoda. Водитель легковушки притормозил, чтобы пропустить семейство уточек, которые переходили дорогу. Момент ДТП попал на видео.

Столкновение Skoda и автобуса произошло 1 июля на автодороге К-12 со стороны Колывани в Новосибирск. Автобус ПАЗ врезался в легковой автомобиль, который остановился перед ним.

Момент ДТП попал на видеорегистратор Skoda. На кадрах видно, что водитель притормозил, чтобы пропустить уток, которые решили перейти через дорогу. Он стоял уже несколько секунд, когда сзади в него врезалось другое транспортное средство. Во время удара в салоне сработали подушки безопасности.

«В результате происшествия за медицинской помощью обратились пять пассажиров автобуса: четыре женщины (46, 59, 69 лет и 71 год) и 70-летний мужчина. Пострадавшим в ДТП госпитализация не понадобилась, всем назначено амбулаторное лечение», — уточнили в управлении ГИБДД Новосибирской области.

Утром 2 июня в Новосибирске с иномаркой столкнулись сразу два автобуса. В результате пострадали четыре человека, их направили в больницу. Три пострадавших в момент столкновения находились в одном автобусе, еще один — в другом. Подробностей об их состоянии пока нет.