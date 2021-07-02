Два автобуса столкнулись с иномаркой в Новосибирске

Авария с участием двух рейсовых автобусов и иномарки произошла в Новосибирске. В результате столкновения пострадали четыре человека. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Авария произошла утром. Два пассажирских автобуса № 54 и №68 врезались в легковую машину. Четырех человек после столкновения направили в больницу.

«В медицинское учреждение доставили четырех человек: трех — из одного автобуса, одного — из другого», — сказано в сообщении ведомства.

Следователи выясняют обстоятельства ДТП.