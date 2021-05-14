Утечка трех тысяч кубометров нефти произошла на трубопроводе в ЯНАО

Прорыв на внутрипромысловом трубопроводе произошел на Карамовском нефтяном месторождении в ЯНАО. В результате произошла утечка трех тысяч кубометров нефти.

Трубопровод диаметром 219 миллиметров проложен под землей, сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах региона.

Специалисты перекрыли задвижки нефтепровода на аварийном участке. Транспортировка нефтепродуктов осуществляют пока по резервной ветке. Обстоятельства и причины аварии будут установлены в ближайшее время.

Ранее РИА ФАН сообщал о пожаре на крупнейшем нефтяном месторождении Greater Burgan. В результате пострадали двое рабочих.

В конце февраля авария произошла на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО В результате произошел разлив на площади 500 квадратных метров.