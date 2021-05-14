14 мая 2021, 17:21
Утечка трех тысяч кубометров нефти произошла на трубопроводе в ЯНАО
Прорыв на внутрипромысловом трубопроводе произошел на Карамовском нефтяном месторождении в ЯНАО. В результате произошла утечка трех тысяч кубометров нефти.
Трубопровод диаметром 219 миллиметров проложен под землей, сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах региона.
Специалисты перекрыли задвижки нефтепровода на аварийном участке. Транспортировка нефтепродуктов осуществляют пока по резервной ветке. Обстоятельства и причины аварии будут установлены в ближайшее время.
Ранее РИА ФАН сообщал о пожаре на крупнейшем нефтяном месторождении Greater Burgan. В результате пострадали двое рабочих.
В конце февраля авария произошла на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО В результате произошел разлив на площади 500 квадратных метров.