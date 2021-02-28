В воскресенье, 28 февраля, на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод. В результате произошел разлив на 500 «квадратах». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Тем не менее, по предварительной информации, в водоемы ничего не попало. Из-за аварии транспортировка продолжилась по резервной ветке. Известно, что никто не пострадал.

В конце декабря в порту Находки в Приморье на иностранном судне ООО «Аттис Энтерпрайс» произошел разлив нефти. При ликвидации последствий было собрано более тысячи литров маслянистой жидкости. Ее собирали с помощью спасательного катера-бонопостановщика «Капитан Барабаш». Работы по очистке не завершены.

Кроме того, в конце сентября произошел разлив нефти на Таймыре из-за разгерметизации временного трубопровода. Топливо разлилось во время перекачки с танкера «Ленанефть-2060» на склад нефтепродуктов. В итоге в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации на территории, где разлилась нефть.