Подростка, устроившего стрельбу в школе в Казани, задержали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Силовики задержали подростка, который подозревается в стрельбе в школе», — сообщил собеседник агентства.

Подростку, предположительно, 17 лет.

Стрельба произошла, по данным «Татар-информ», в школе №175, которая расположена на улице Джаудата Файзи.

Источник ТАСС сообщил, что в ходе стрельбы пострадали люди.

«По предварительной информации, двое неизвестных устроили стрельбу. Есть пострадавшие, их число и обстоятельства уточняются», — сказал собеседник.

На место происшествия, как сообщили агентству в региональном Минздраве, направили бригаду скорой медицинской помощи, а также врачей Республиканского центра медицины катастроф. Источник сообщил «Интерфаксу», что стрельбу устроил один из учеников. Он ранил нескольких одноклассников, один из школьников лежит без признаков жизни.

На место происшествия прибыл прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. Также стрельбой в школе займется Следственный комитет.