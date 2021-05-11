СМИ: полиция начала проверку после сообщений о стрельбе в школе Казани

Полиция проверяет информацию о стрельбе в школе в Казани. Об этом сообщил «Казанский репортер» со ссылкой на источник.

Также проводит и прокуратура, добавил ТАСС.

Один человек погиб, один ранен в результате стрельбы в гимназии на улице Файзи в Казани, сообщил телеканал РЕН ТВ.

На сайте «Казанского репортера» появилась информация, что на единый номер экстренных служб поступило несколько звонков с сообщением о стрельбе и взрывах в казанской школе № 179.

Телеканал написал, что утром двое мужчин зашли в школу с оружием и открыли огонь. Один из них выпрыгнул из окна, второй все еще находится в здании. У здания экстренные службы и силовики.