Устойчивость дома под Красноярском проверят после взрыва газа. Жильцов пока выселили

Всех жильцов одного из домов в Зеленогорске под Красноярском эвакуировали после взрыва газа. Сейчас специалисты проверяют устойчивость здания. Если опасности обрушения не будет, то все люди смогут вернуться в свои квартиры.

«Временно остановлена подача всех коммунальных ресурсов в дом. В ближайшее время будет проведена оценка устойчивости здания. После положительной оценки жители будут допущены в свои квартиры», — рассказали в пресс-службе городской администрации «Интерфаксу».

После эвакуации один из жильцов дома отправился в муниципальное общежитие, все остальные разъехались по родственникам и близким. По информации мэрии, во время взрыва травмы получили три человека, им врачи оказали необходимую помощь на месте.

Взрыв газа и пожар произошли ночью 31 марта в пятиэтажном доме на улице Мира в Зеленогорске. Возгорание началось в квартире на третьем этаже. Пожарным удалось справиться с огнем. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Во время хлопка погиб житель квартиры, который ее арендовал. Сейчас правоохранители выясняют его личность и занимаются расследованием произошедшего.