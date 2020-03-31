Взрыв газа произошел в многоэтажке под Красноярском. Видео

Сообщение о пожаре в Зеленогорске поступило около 02:30 по московскому времени. Горели две квартиры в пятиэтажном доме на улице Мира, 24. По предварительным данным, погиб один человек. Еще 20 были эвакуированы, сообщили в краевом главке МЧС.

Причиной пожара, по предварительной версии, стал взрыв газа, сообщили в аварийной службе управляющей организации МУП «ГЖКУ», которая обслуживает многоквартирный дом.

«Там все отключено, взрыв был газа, сейчас будут обследовать», — сказал собеседник агентства в аварийной службе. Он также пояснил, что дом оборудован центральной системой газоснабжения.

Мэр города Михаил Сперанский подтвердил информацию о том, что «предварительная причина пожара — взрыв газа». Сейчас в мэрии ждут обследования дома специалистами МЧС.

На данный момент пожар удалось ликвидировать. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. К тушению огня привлекались 24 человека и пять единиц техники.