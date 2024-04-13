Происшествия 13 апреля 2024, 08:01 Более 10 домов остались без тепла из-за подтопления котельной в Оренбурге Мэрия Оренбурга: 12 домов остались без тепла из-за подтопления котельной Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Котельная «Трикотажная фабрика» остановилась из-за потопления, в результате теплоснабжение и горячая вода не поступают в 12 домов Оренбурга. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии города.

Ограничения коснулись жильцов домов по улицам Мусы Джалиля, Шафеева, переулка Кожевенного, переулка Заводского, улиц Павловская и Актюбинская.

Реклама

Спасатели приступили к демонтажу оборудования. Экстренные службы стараются не допустить подтопления тепломеханического оборудования энергообъекта.

Как сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, к утру 13 апреля уровень реки Урал достиг отметки 11 метров 71 сантиметр. По его словам, последние несколько часов уровень воды не повышается.