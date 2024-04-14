14 апреля 2024, 17:22
Власти сообщили об эвакуации жителей Нижней Утятки в Кургане
Шумков: жителей микрорайона Нижняя Утятка в Кургане эвакуируют
Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил в Telegram-канале о движении паводковой воды в сторону Кургана. По его словам, экстренным службам дали команду эвакуировать жителей микрорайона Нижняя Утятка.
«Следующим будет сам Курган и прежде всего — вся его правобережная часть. Вдоль шоссе Тюнина с обеих сторон вода уже не уходит и постепенно пополняется», — написал глава региона.
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По его словам, течение реки Тобол ускоряется, уровень воды в ней постоянно растет. Шумков призвал жителей покинуть подтапливаемые территории.
Он попросил собрать документы, ценные вещи и покинуть дома до наступления темноты. Сотрудники правоохранительных органов будут патрулировать эти территории, чтобы пресечь мародерство, пообещал Шумков.
Ранее в селе Темляково талая вода смыла деревянный мост, течением его понесло в сторону Кургана.
Наводнения
Курганская область
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