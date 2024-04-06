Важное 06 апреля 2024, 21:07 Уровень реки Урал достигнет критической отметки в ночь на воскресенье Мэр Оренбурга Салмин: уровень воды в реке может стать критическим ночью РИА «Новости»

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Мэр Оренбурга Сергей Салмин потребовал от жителей покинуть опасную зону, так как ночью уровень воды может подняться до критической отметки. Градоначальник заявил, что тех, кто откажется, будут эвакуировать принудительно. Обращение мэр опубликовал в своем Telegram-канале.

Салмин указал, что уровень воды достиг отметки в 855 сантиметров, и она продолжает прибывать.

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«Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления», — написал мэр.

Глава города перечислил потенциально опасные районы и заявил, что времени на уговоры не осталось. При необходимости власти проведут принудительную эвакуацию с участием полицейских. В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации.