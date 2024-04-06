Важное 06 апреля 2024, 14:51 Отказавшихся покинуть дома оренбуржцев эвакуируют принудительно Мэр Оренбурга предупредил жителей подтопленных домов о принудительной эвакуации Пресс-служба МЧС

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Жителей подтопленных домов призвали покинуть зону ЧП. Отказавшихся начнут эвакуировать принудительно с помощью полиции, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале.

«В ближайшее время мы используем систему оповещения, отнеситесь к сигналу серьезно. У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции», — сказал он.

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Глава Оренбурга уточнил, что в зоне подтопления оказались районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ в поселке Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ рядом с рекой Сакмара.

Салмин пояснил, что уже сейчас уровень воды в Урале составляет 855 сантиметров. Ночью показатели могут достичь критической отметки. По этой причине ситуация становится сложнее.

«Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления. В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации. Мы обязаны обеспечить вашу безопасность», — подчеркнул глава города.

Ранее из затопленных районов Орска вывезли около двух тысяч человек. Пункты временного размещения приняли 320 человек, включая детей.