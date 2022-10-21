Прилет снаряда по лакокрасочному заводу в Шебекино спровоцировал возгорание тысячи квадратных метров | 360°

Происшествия 21 октября 2022, 20:01 Прилет снаряда по лакокрасочному заводу в Шебекино спровоцировал возгорание тысячи квадратных метров SHOT: тысяча квадратных метров лакокрасочного завода в Шебекино горит после удара снаряда

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Снаряд попал по открытой площадке лакокрасочного завода в Шебекино после попадания снаряда. Это привело к масштабному возгоранию. Кадры с места опубликовали в Telegram-канале SHOT.

На них видно, что с места пожара валят большие клубы синего дыма. По информации авторов паблика, на данный момент пламя охватило площадь в примерно тысячу квадратных метров.

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Причем горит не только пострадавшая от прилета снаряда площадка, но и здание. Его функциональность пока не известна. О жертвах опадания снаряда и последовавшего за ним возгорания пока неизвестно. Ранее губернатор Белгородской области сообщил об одной пострадавшей. Ее доставляют в больницу.

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Глава города Владимир Жданов заявил, что местные энергетики уже взяли ситуацию под контроль. Они приступили к восстановительным работам. Им помогают сотрудники оперативных служб. Эти специалисты устраняют последствия прилета.

Пока не сообщается, откуда и кем был запущен снаряд, попавший по заводу.