МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре

Московское управление МЧС 22 октября передало срочное предупреждение о сильном ветре скоростью до 20 метров в секунду. Такая погода продлится до пятничного вечера. Слова ведомства передали РИА «Новости».

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением холодного фронта с 10 до 18 часов 22 октября в Москве ожидается юго-западный ветер порывами 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Специалисты порекомендовали по возможности не выходить на улицу, а если это необходимо, то обходить стороной рекламные щиты и не вставать под деревья. В МЧС сделали напоминание и автомобилистам: не стоит парковать машины рядом с деревьями или другими высокими непрочными конструкциями — ветер может их снести. Стоить быть в целом внимательными и осторожными, а также не оставлять детей одних.

Погода этой осенью в Москве переменчивая. Еще вчера синоптики обещали жителям города самую теплую ночь для 22 октября за последние 73 года — всю историю метеорологических наблюдений на базовой станции ВДНХ.