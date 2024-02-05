Происшествия 05 февраля 2024, 22:11 Спасатели обнаружили тело первого члена экипажа Ми-8, потерпевшего крушение в Карелии Власти Карелии: найдено тело первого члена экипажа потерпевшего крушение Ми-8 Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Тело первого члена экипажа потерпевшего крушение вертолета Ми-8 обнаружили спасатели. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в Telegram-канале.

Парфенчиков подвел итоги спасательной операции на Онежском озере, куда упал вертолет Ми-8. Он сообщил, что спасатели нашли тело одного из членов экипажа. Пока не установлено, кого из пилотов обнаружили спасатели.

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«К этому часу поисковые работы на месте трагедии завершены. Завтра они будут продолжены с 8:00 утра», — сообщил глава региона.

Спасатели обнаружили обломки вертолета в 11 километрах от берега водоема. К спасательной операции привлекли более 140 человек и 33 единицы техники, в том числе водолазов центра спасательных операций особого риска «Лидер».