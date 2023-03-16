Происшествия 16 марта 2023, 23:08 Упавший в Черное море американский БПЛА обнаружили у Севастополя — СМИ ForPost: рухнувший американский беспилотник MQ-9 нашли в 60 км от Севастополя Викимедиа

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Севастопольское издание ForPost со ссылкой на неназванный источник, близкий к Минобороны, сообщило, что упавший в Черное море американский БПЛА MQ-9 нашли у Севастополя. Дрон обнаружили еще в день происшествия, 14 марта, в 60 километрах от города.

Беспилотник нашли с помощью подводного робота на глубине 850-900 метров в районе глубоководной ветки газопровода «Южный поток». Сейчас в месте падения летательного аппарата дежурит военный корабль. Ближайший периметр зоны происшествия охраняется. Эксперты решают вопрос о подъеме беспилотника со дна моря.

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«Глубина, где залегает беспилотник, довольно приличная. Чтобы осуществить подъем, необходимо задействовать средства, которые использовались при подъемах затонувших глубоководных подводных лодок», — сообщил собеседник издания.

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Средства, о которых идет речь, имеются в распоряжении армии и флота. Минобороны больше всего интересует «начинка» беспилотника и его двигатель. Ведомство не исключает, что США постараются уничтожить аппарат, задействуя собственные силы для поднятия его на поверхность.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты используют ситуацию с падением своего дрона в Черное море, чтобы отвести внимание общественности от кризиса в банковском секторе страны.