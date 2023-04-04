Эксклюзив 04 апреля 2023, 11:03 Упавший с 19-го этажа воронежец спел врачам «Любовь, похожая на сон» Жительница Воронежа Евгения: упавший с 19-го этажа мужчина страдал от неразделенной любви

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Воронежец, который выпал из окна 19-го этажа на автомобиль и выжил, страдал от неразделенной любви. Об этом «360» рассказала местная жительница Евгения со ссылкой на соседей. Также стало известно, какую именно песню счастливчик исполнил врачам, когда его везли в больницу: «Любовь, похожая на сон». Появились новые кадры с места событий.

«Я слышала момент падения, грохот этот. Вышла на балкон, там уже стояли МЧС, скорая, пожарные, несколько людей. Он лежал на машине, к нему подошли МЧСники, начали его снимать. Он был жив, на своих ногах стоял», — вспомнила Евгения.

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Она призналась, что сама пения не слышала. Позже девушка вышла из дома, мужчины уже не было.

«Люди рассказали, что он вроде как из-за неразделенной любви… Раньше никогда его тут не видела, и он в подъезде стоял, не в квартире», — добавила Евгения.

Она предположила, что воронежец не живет в этом доме.

Девушка считает, что падение с такой высоты «вряд ли обойдется без последствий» для него.