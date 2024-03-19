Эксклюзив 19 марта 2024, 22:42 Труп молодого мужчины обнаружили на рельсах на станции Молжаниново в Москве Freepik

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Тело молодого мужчины обнаружили на рельсах станции Молжаниново на севере Москвы. Об этом «360» сообщил источник.

По информации собеседника издания, мужчине на вид около 20 лет. Тело лежало на рельсах в направлении области. Известно, что первым о трупе сообщил машинист поезда.

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О причинах смерти мужчины не сообщается.

В Подмосковье ранее обнаружили закопанный в сугроб труп человека без глаз и волос. Мужчина был погружен в снег по грудь, его руки были сложены и прижаты к телу. Страшную находку обнаружил водитель мотобуксировщика. Полицейские выясняют причину и обстоятельства смерти.