19 марта 2024, 22:42
Труп молодого мужчины обнаружили на рельсах на станции Молжаниново в Москве
Тело молодого мужчины обнаружили на рельсах станции Молжаниново на севере Москвы. Об этом «360» сообщил источник.
По информации собеседника издания, мужчине на вид около 20 лет. Тело лежало на рельсах в направлении области. Известно, что первым о трупе сообщил машинист поезда.
Реклама
О причинах смерти мужчины не сообщается.
В Подмосковье ранее обнаружили закопанный в сугроб труп человека без глаз и волос. Мужчина был погружен в снег по грудь, его руки были сложены и прижаты к телу. Страшную находку обнаружил водитель мотобуксировщика. Полицейские выясняют причину и обстоятельства смерти.
Мужчины
Поезда
Москва
Реклама
Реклама