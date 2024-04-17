Происшествия 17 апреля 2024, 22:01 Рухнувший метеозонд со взрывчаткой нашли в Калужской области Упавший метеозонд со взрывчаткой нашли в Тарусском районе Калужской области РИА «Новости»

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В Тарусском районе Калужской области обнаружили упавший метеозонд. Об этом, как сообщил сайт kp40.ru, заявил глава администрации Тарусского района Михаил Голубев.

«Такие малоразмерные воздушные шары способны сбрасывать по сигналу GPS-бомбы», — предупредил чиновник.

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По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы, жителей эвакуировали на безопасное расстояние. Информации о пострадавших нет.

Применение Россией планирующих авиабомб с унифицированным модулем планирования стало для ВСУ серьезной проблемой, вопрос борьбы с ними стал ключевым для Украины. ВКС России имеют возможность атаковать цели, оставаясь вне досягаемости украинских систем ПВО. Чтобы противостоять атакам, ВСУ пришлось подтянуть силы противовоздушной обороны ближе к фронту.