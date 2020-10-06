Родственница школьника из Великих Лук рассказала, как он упал в обморок

Школьник, который одним из первых потерял сознание на линейке в Великих Луках, сначала почувствовал тяжесть в ногах. В глазах у мальчика помутнело. В чувство ребенка привели сотрудники скорой. Об этом журналистам рассказала родственница мальчика.

Подробности о самочувствии подростка рассказала «Газете.ru» его родственница. Племянника женщины могут выписать уже во вторник 6 октября.

«Сейчас говорит, что хорошо себя чувствует. Он сказал, что ноги стали тяжелые и в глазах потемнело», — рассказала тетя мальчика.

Попавшей в реанимацию девочке, по ее словам, «очень плохо». Школьницу «ноги не держат совсем».

Собеседница издания заметила, что пострадавшие учатся в разных классах. Некоторым детям до сих пор нехорошо, кого-то забрали домой родители.

С линейки из псковской школы госпитализировали 13 учеников. Трое детей упали в обморок прямо во время торжественного мероприятия. Два подростка — в реанимации в тяжелом состоянии. У других состояние средней тяжести. Причины произошедшего выясняют следователи.