Важное 24 мая 2023, 17:01 Украинские беспилотники атаковали российский корабль в районе Босфора Минобороны сообщило о сорванной атаке морских дронов ВСУ корабля «Иван Хурс» около Босфора РИА «Новости»

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Корабль Черноморского флота «Иван Хурс» отбил атаку трех морских беспилотников ВСУ во время прохода в водах исключительной экономической зоны Турции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что экипаж корабля следил за безопасностью газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Такие меры приняли после теракта на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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Атака на корабль Черноморского флота произошла около 05:30 в среду, 24 мая, в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.

Три беспилотных быстроходных катера приблизились на опасное расстояние к «Ивану Хурсу». Экипаж встретил морские дроны огнем из штатного вооружения. Всю боевую технику противника уничтожили.

Корабль не пострадал и продолжил выполнение поставленных задач.

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в конце сентября 2022 года в территориальных водах Дании и Швеции. Страны отказались допустить российских специалистов к расследованию взрывов.

По данным европейских СМИ, в причастности к подрывам имеет отношение судно «Андромеда», которое проходило около трубопроводов незадолго до взрывов. Журналисты выяснили, что арендатором корабля выступило польское туристическое агентство, которое в 2016 году отрыли два гражданина Украины.