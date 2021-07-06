Унесенную в море многодетную мать в Гагре начали искать с помощью вертолета

Туристку из Петербурга Тамару Молчанову, которую унесло в море в Гагре, ищут и на воде, и с воздуха. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Абхазии. К операции подключили вертолет ведомства.

Женщина отдыхала в Гагре с тремя детьми. Самому младшему было три года, старшим пять и семь лет. Семья решила искупаться, несмотря на шторм. В гостинице ее отговаривали, но они все равно отправились на речку Бзыбь.

Бурное течение начало уносить всех в открытое море. Очевидцы вызвали МЧС, но пытались спасти тонущих самостоятельно. Одного ребенка им удалось достать из реки. Еще двоих уже спасли специалисты ведомства.

Трехлетний ребенок был уже мертв. Его семилетнюю сестру сейчас готовят к транспортировке в детскую больницу в Сочи. Мать все еще ищут.