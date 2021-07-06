Россиянку с тремя детьми унесло в море в Гагре. Один ребенок погиб

Жительница Петербурга с тремя детьми отправилась купаться во время шторма в Гагре. В итоге всю семью унесло в открытое море. Детей удалось найти, один из них был мертв. Мать продолжают искать, сообщили в МЧС Абхазии.

Женщина с детьми отдыхала в одном из домов отдыха Гагрского района. В гостинице ее предупредили о том, что купаться в море во время шторма категорически нельзя. Высота волн сегодня достигала двух метров.

Но туристка не послушала. Вместе с детьми они пошли купаться на реку Бзыбь. Сильное течение реки стало уносить их всех в море. На место ЧП экстренно прибыли водолазы. До этого помочь семье пытались местные жители. Им удалось достать из реки только одного ребенка.

Двух остальных детей удалось выловить уже из моря. Трехлетний ребенок был был мертв. Семилетнюю девочку спасатели готовят к транспортировке в детскую больницу Сочи. Поиски матери продолжаются. В них участвует вертолет МЧС.

Нескольким днями ранее во время купания в шторм в Анапе погиб ребенок и двое взрослых мужчин, которые пытались вытащить его на берег.