facebook_pixel
    16 декабря 2021, 20:48

    Умерла блокадница, которая прооперировала себя из-за осложнения при раке

    Умерла больная раком 90-летняя пенсионерка из Выборга, которая сама себе сделала операцию

    Михаил Закурдаев

    90-летняя жительница Выборга, которая сама себе пыталась сделать операцию из-за осложнения при раке, скончалась после госпитализации. По предварительной информации, она умерла не от своих действий, а из-за онкологического заболевания.

    Умерла блокадница, которая прооперировала себя из-за осложнения при раке

    «Вскрытие было сегодня, поэтому официально причину нам еще не озвучили. Но предварительно, она скончалась от основной болезни, то есть от рака. Операция, скорее всего, не сказалась на ней», — сказала сайту kp.ru внучка пенсионерки.

    Ранее работница скорой помощи Виктория Шутова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала о том, что приехала по вызову к блокаднице, которая самостоятельно порезала себе живот. Бабушка пошла на такой шаг, поскольку страдала онкологическим заболеванием, но медпомощи не дождалась.

    Пенсионерка не была уверена в успехе операции, поэтому написала предсмертную записку, в которой попросила не винить родственников в случившемся.

    Издание уточнило, что у пожилой женщины был выявлен COVID-19, но ехать в инфекционный госпиталь она опасалась. Однако вскоре терпеть накопившуюся жидкость в брюшной полости стало невыносимо.