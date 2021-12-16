Умерла блокадница, которая прооперировала себя из-за осложнения при раке

90-летняя жительница Выборга, которая сама себе пыталась сделать операцию из-за осложнения при раке, скончалась после госпитализации. По предварительной информации, она умерла не от своих действий, а из-за онкологического заболевания.

«Вскрытие было сегодня, поэтому официально причину нам еще не озвучили. Но предварительно, она скончалась от основной болезни, то есть от рака. Операция, скорее всего, не сказалась на ней», — сказала сайту kp.ru внучка пенсионерки.

Ранее работница скорой помощи Виктория Шутова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала о том, что приехала по вызову к блокаднице, которая самостоятельно порезала себе живот. Бабушка пошла на такой шаг, поскольку страдала онкологическим заболеванием, но медпомощи не дождалась.

Пенсионерка не была уверена в успехе операции, поэтому написала предсмертную записку, в которой попросила не винить родственников в случившемся.

Издание уточнило, что у пожилой женщины был выявлен COVID-19, но ехать в инфекционный госпиталь она опасалась. Однако вскоре терпеть накопившуюся жидкость в брюшной полости стало невыносимо.